Мышь Oklick 245M Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 245M Black USB
Мышь проводная Oklick 245M – универсальная модель. Устройство можно использовать для игр, работы, повседневного применения. Мышь удобна и позволит полноценно управлять ПК.Изготовлена модель в белом цвете. Для производства ее корпуса применяется матовый пластик, он обладает приятной текстурой поверхности. Присутствует разноцветная подсветка, дополняющая дизайн.Мышь Oklick 245M оснащается оптическим светодиодным сенсором. Он обладает разрешением 1000 dpi, отлично считывает перемещения. Общее количество кнопок – три, они имеют четкое нажатие.Модель универсальная, она подходит для применения правой или левой рукой. Мышь получила стандартные габариты, масса изделия составляет 110 г. Подключение происходит посредством порта USB, питание для работы поступает по шине. Длина провода 1.5 м. Можно легко выполнить соединение, кабель не будет ограничивать перемещения манипулятора.Мышь прослужит вам в течение продолжительного времени. Использовались надежные компоненты при изготовлении, клавиши способны выдержать до 3000000 нажатий. Вы оцените все достоинства данного устройства.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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