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LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка

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LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 1
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 2
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 3
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 4
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 5
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 6
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 7
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 8
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 9
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 10
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 11
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 12
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 13
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 14
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
AMERICAN DREAM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 1
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 2
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 3
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 4
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 5
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 6
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 7
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 8
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 9
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 10
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 11
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 12
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 13
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 14
  • LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151489
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Barcode
[0889854561116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
AMERICAN DREAM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Baby, Other Voices, I Used To, Change Yr Mind, How Do You Sleep?, Tonite, Call The Police, American Dream, Emotional Haircut, Black Screen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка

Track List

A1Oh Baby5:50
A2Other Voices6:43
A3I Used To5:32
B1Change Yr Mind4:58
B2How Do You Sleep?9:12
C1Tonite5:47
C2Call The Police6:59
C3American Dream6:07
D1Emotional Haircut5:29
D2Black Screen12:06



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Barcode
[0889854561116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
AMERICAN DREAM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Baby, Other Voices, I Used To, Change Yr Mind, How Do You Sleep?, Tonite, Call The Police, American Dream, Emotional Haircut, Black Screen
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Oh Baby5:50
A2Other Voices6:43
A3I Used To5:32
B1Change Yr Mind4:58
B2How Do You Sleep?9:12
C1Tonite5:47
C2Call The Police6:59
C3American Dream6:07
D1Emotional Haircut5:29
D2Black Screen12:06


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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