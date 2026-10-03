LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
AMERICAN DREAM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 151489
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Barcode
[0889854561116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
AMERICAN DREAM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Baby, Other Voices, I Used To, Change Yr Mind, How Do You Sleep?, Tonite, Call The Police, American Dream, Emotional Haircut, Black Screen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Oh Baby
|5:50
|A2
|Other Voices
|6:43
|A3
|I Used To
|5:32
|B1
|Change Yr Mind
|4:58
|B2
|How Do You Sleep?
|9:12
|C1
|Tonite
|5:47
|C2
|Call The Police
|6:59
|C3
|American Dream
|6:07
|D1
|Emotional Haircut
|5:29
|D2
|Black Screen
|12:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Barcode
[0889854561116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
AMERICAN DREAM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Baby, Other Voices, I Used To, Change Yr Mind, How Do You Sleep?, Tonite, Call The Police, American Dream, Emotional Haircut, Black Screen
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Oh Baby
|5:50
|A2
|Other Voices
|6:43
|A3
|I Used To
|5:32
|B1
|Change Yr Mind
|4:58
|B2
|How Do You Sleep?
|9:12
|C1
|Tonite
|5:47
|C2
|Call The Police
|6:59
|C3
|American Dream
|6:07
|D1
|Emotional Haircut
|5:29
|D2
|Black Screen
|12:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
LCD Soundsystem - American Dream (0889854561116) виниловая пластинка – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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