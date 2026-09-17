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Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка

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Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 1
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 2
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 3
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 4
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 5
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 6
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 7
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 8
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 9
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 10
Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Groove Armada, Vertigo
Альбом (сингл)
VERTIGO
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 1
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 2
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 3
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 4
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 5
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 6
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 7
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 8
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 9
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 10
  • Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149966
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854231910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Groove Armada, Vertigo
Альбом (сингл)
VERTIGO
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chicago, Whatever, Whenever, Dusk You & Me, If Everybody Looked The Same, Serve Chilled, Pre 63, I See You Baby, At The River, Your Song, In My Bones, A Private Interlude, Inside My Mind (Blue Skies)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка

Track List

A1Chicago7:22
A2Whatever, Whenever3:49
A3Dusk You & Me5:53
B1If Everybody Looked The Same3:39
B2Serve Chilled5:09
B3Pre 696:26
C1I See You Baby4:40
C2At The River6:33
C3Your Song5:07
D1In My Bones4:44
D2A Private Interlude3:54
D3Inside My Mind (Blue Skies)7:59

Отзывы о товаре Groove Armada - Vertigo (0889854231910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854231910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Groove Armada, Vertigo
Альбом (сингл)
VERTIGO
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chicago, Whatever, Whenever, Dusk You & Me, If Everybody Looked The Same, Serve Chilled, Pre 63, I See You Baby, At The River, Your Song, In My Bones, A Private Interlude, Inside My Mind (Blue Skies)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Chicago7:22
A2Whatever, Whenever3:49
A3Dusk You & Me5:53
B1If Everybody Looked The Same3:39
B2Serve Chilled5:09
B3Pre 696:26
C1I See You Baby4:40
C2At The River6:33
C3Your Song5:07
D1In My Bones4:44
D2A Private Interlude3:54
D3Inside My Mind (Blue Skies)7:59
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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