Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)
Вы подыскиваете замену устаревшему жесткому диску? Заменить данное устройство сможет SSD накопитель Transcend 370s, который отличается высочайшей скоростью чтения и записи данных. Пропускная способность интерфейса в данном девайсе равна 6 Гбит/с. Емкость Transcend 370s составляет 128 Гб, чего вполне достаточно для эффективного хранения файлов большого объема. Это устройство обладает виброустойчивым и противоударным корпусом, который защищает девайс от различного рода повреждений. Малая теплопроводность и отсутствие шумов во время работы, несомненно, придутся по душе всем без исключения пользователям. В комплекте к серебристому твердотельному накопителю вы найдете крепежные винты, адаптер, а также документы.
Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)
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Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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