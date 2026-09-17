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SSD Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)

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Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 3
Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 4
Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
128
  • Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 3
  • Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 4
  • Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 145693
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
128
Размеры в упаковке, см
7х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)

Вы подыскиваете замену устаревшему жесткому диску? Заменить данное устройство сможет SSD накопитель Transcend 370s, который отличается высочайшей скоростью чтения и записи данных. Пропускная способность интерфейса в данном девайсе равна 6 Гбит/с. Емкость Transcend 370s составляет 128 Гб, чего вполне достаточно для эффективного хранения файлов большого объема. Это устройство обладает виброустойчивым и противоударным корпусом, который защищает девайс от различного рода повреждений. Малая теплопроводность и отсутствие шумов во время работы, несомненно, придутся по душе всем без исключения пользователям. В комплекте к серебристому твердотельному накопителю вы найдете крепежные винты, адаптер, а также документы.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)
 

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
128
Описание
Вы подыскиваете замену устаревшему жесткому диску? Заменить данное устройство сможет SSD накопитель Transcend 370s, который отличается высочайшей скоростью чтения и записи данных. Пропускная способность интерфейса в данном девайсе равна 6 Гбит/с. Емкость Transcend 370s составляет 128 Гб, чего вполне достаточно для эффективного хранения файлов большого объема. Это устройство обладает виброустойчивым и противоударным корпусом, который защищает девайс от различного рода повреждений. Малая теплопроводность и отсутствие шумов во время работы, несомненно, придутся по душе всем без исключения пользователям. В комплекте к серебристому твердотельному накопителю вы найдете крепежные винты, адаптер, а также документы.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S)
 
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Отзывы


Накопитель SSD Transcend SSD370S 128Gb (TS128GSSD370S) - данный товар вы можете купить по цене 13270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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