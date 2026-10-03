Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 4
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
625
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 4
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626035
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
625
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х2
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83)

**Обзор твердотельного накопителя SSD MSI 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SPATIUM M461** Если вы ищете надёжный и быстрый способ улучшить производительность вашего компьютера, то твердотельный накопитель SSD MSI 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SPATIUM M461 может стать отличным выбором. Этот накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что делает его идеальным для игр, работы с видео и другими ресурсоёмкими задачами. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2; * Интерфейс: PCIe 4.0 x4 NVMe; * Ёмкость: 1 ТБ; * Скорость чтения: до 7000 МБ/с; * Скорость записи: до 6850 МБ/с. Накопитель выполнен в форм-факторе M.2, что позволяет легко установить его в большинство современных компьютеров. Он также поддерживает технологию NVMe, которая обеспечивает ещё более быструю передачу данных. SPATIUM M461 от MSI — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера без значительных затрат. Накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быструю работу с данными. Это особенно полезно для геймеров, дизайнеров и других пользователей, которые работают с большими объёмами данных. Кроме того, накопитель имеет долгий срок службы и надёжную защиту данных. Он оснащён современными технологиями, такими как SLC Cache и DRAM Cache, которые обеспечивают стабильную работу и защиту от потери данных. В целом, твердотельный накопитель SSD MSI 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SPATIUM M461 является отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надёжный способ улучшить производительность своего компьютера. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных, долгий срок службы и надёжность, что делает его одним из лучших вариантов на рынке. Однако перед покупкой рекомендуется проверить совместимость накопителя с вашим компьютером и убедиться, что он соответствует вашим требованиям. Также стоит обратить внимание на отзывы других пользователей, чтобы получить более полное представление о продукте.

Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
625
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Обзор твердотельного накопителя SSD MSI 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SPATIUM M461** Если вы ищете надёжный и быстрый способ улучшить производительность вашего компьютера, то твердотельный накопитель SSD MSI 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SPATIUM M461 может стать отличным выбором. Этот накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что делает его идеальным для игр, работы с видео и другими ресурсоёмкими задачами. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2; * Интерфейс: PCIe 4.0 x4 NVMe; * Ёмкость: 1 ТБ; * Скорость чтения: до 7000 МБ/с; * Скорость записи: до 6850 МБ/с. Накопитель выполнен в форм-факторе M.2, что позволяет легко установить его в большинство современных компьютеров. Он также поддерживает технологию NVMe, которая обеспечивает ещё более быструю передачу данных. SPATIUM M461 от MSI — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера без значительных затрат. Накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быструю работу с данными. Это особенно полезно для геймеров, дизайнеров и других пользователей, которые работают с большими объёмами данных. Кроме того, накопитель имеет долгий срок службы и надёжную защиту данных. Он оснащён современными технологиями, такими как SLC Cache и DRAM Cache, которые обеспечивают стабильную работу и защиту от потери данных. В целом, твердотельный накопитель SSD MSI 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SPATIUM M461 является отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надёжный способ улучшить производительность своего компьютера. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных, долгий срок службы и надёжность, что делает его одним из лучших вариантов на рынке. Однако перед покупкой рекомендуется проверить совместимость накопителя с вашим компьютером и убедиться, что он соответствует вашим требованиям. Также стоит обратить внимание на отзывы других пользователей, чтобы получить более полное представление о продукте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 1TB (S78-440L1D0-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...