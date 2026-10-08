Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
В наличии
Код товара: 144072
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100
Описание товара Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус
Веб-камера в виде мягкой игрушки. 0.3 МПикс, встроенный микрофон, оригинальный дизайн, USB 2.0.
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Веб-камера в виде мягкой игрушки. 0.3 МПикс, встроенный микрофон, оригинальный дизайн, USB 2.0.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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