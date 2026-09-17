Top.Mail.Ru
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 1
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 2
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 3
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 4
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 5
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 6
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 7
Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 1
  • Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 2
  • Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 3
  • Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 4
  • Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 5
  • Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 6
  • Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 7
  • Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140320
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
документация, переходник, сумка
Сопротивление
250?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х7
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm

Проводные наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm с полуоткрытой акустической конструкцией обеспечивают погружение в аудио. Они оснащены динамиками с сопротивлением 250 Ом и частотным диапазоном 5-35000 Гц, которые создают насыщенный и детализированный звук. Мягкие амбушюры из велюра плотно прилегают и не вызывают ощущения сдавливания в процессе прослушивания. Алюминиевые держатели и подкладка на оголовье гарантируют эргономичную посадку. Гарнитура Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm предусматривает подключение к устройствам с помощью разъемов jack 3.5 мм и jack 6.3 мм. Позолоченный штекер гарантирует стабильный сигнал без искажений. В комплекте поставляются переходник и сумка.

Отзывы о товаре Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
документация, переходник, сумка
Сопротивление
250?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Проводные наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm с полуоткрытой акустической конструкцией обеспечивают погружение в аудио. Они оснащены динамиками с сопротивлением 250 Ом и частотным диапазоном 5-35000 Гц, которые создают насыщенный и детализированный звук. Мягкие амбушюры из велюра плотно прилегают и не вызывают ощущения сдавливания в процессе прослушивания. Алюминиевые держатели и подкладка на оголовье гарантируют эргономичную посадку. Гарнитура Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm предусматривает подключение к устройствам с помощью разъемов jack 3.5 мм и jack 6.3 мм. Позолоченный штекер гарантирует стабильный сигнал без искажений. В комплекте поставляются переходник и сумка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...