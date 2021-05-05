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Классический YesУже почти 50 лет слушаю и никак не надоестМузыка конечно не для всех, но это МУЗЫКА. Шарм и звук винила сложно передать словами. Нужно просто слушать. И еще, здесь самая низкая цена

Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.