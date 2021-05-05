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Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая Пластинка Yes Close To The Edge - фото 1
Виниловая Пластинка Yes Close To The Edge - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Yes Close To The Edge - фото 1
  • Виниловая Пластинка Yes Close To The Edge - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140144
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка

Track List

Close To The Edge(18:12)
A.IThe Solid Time Of Change
A.IITotal Mass Retain
A.IIII Get Up I Get Down
A.IVSeasons Of Man
And You And I(10:40)
B1.ICord Of Life
B1.IIEclipse
B1.IIIThe Preacher The Teacher
B1.IVThe Apocalypse
B2Siberian Khatru8:57

Отзывы о товаре Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка

05.05.2021
Андрей

Достоинства:
Классический Yes

Недостатки:
Уже почти 50 лет слушаю и никак не надоест

Комментарий:
Музыка конечно не для всех, но это МУЗЫКА. Шарм и звук винила сложно передать словами. Нужно просто слушать. И еще, здесь самая низкая цена



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Close To The Edge(18:12)
A.IThe Solid Time Of Change
A.IITotal Mass Retain
A.IIII Get Up I Get Down
A.IVSeasons Of Man
And You And I(10:40)
B1.ICord Of Life
B1.IIEclipse
B1.IIIThe Preacher The Teacher
B1.IVThe Apocalypse
B2Siberian Khatru8:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.05.2021
Андрей

Достоинства:
Классический Yes

Недостатки:
Уже почти 50 лет слушаю и никак не надоест

Комментарий:
Музыка конечно не для всех, но это МУЗЫКА. Шарм и звук винила сложно передать словами. Нужно просто слушать. И еще, здесь самая низкая цена


Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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