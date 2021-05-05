Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140144
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка
Track List
|Close To The Edge
|(18:12)
|A.I
|The Solid Time Of Change
|A.II
|Total Mass Retain
|A.III
|I Get Up I Get Down
|A.IV
|Seasons Of Man
|And You And I
|(10:40)
|B1.I
|Cord Of Life
|B1.II
|Eclipse
|B1.III
|The Preacher The Teacher
|B1.IV
|The Apocalypse
|B2
|Siberian Khatru
|8:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|Close To The Edge
|(18:12)
|A.I
|The Solid Time Of Change
|A.II
|Total Mass Retain
|A.III
|I Get Up I Get Down
|A.IV
|Seasons Of Man
|And You And I
|(10:40)
|B1.I
|Cord Of Life
|B1.II
|Eclipse
|B1.III
|The Preacher The Teacher
|B1.IV
|The Apocalypse
|B2
|Siberian Khatru
|8:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Классический Yes
Недостатки:
Уже почти 50 лет слушаю и никак не надоест
Комментарий:
Музыка конечно не для всех, но это МУЗЫКА. Шарм и звук винила сложно передать словами. Нужно просто слушать. И еще, здесь самая низкая цена
Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка
Достоинства:
Классический Yes
Недостатки:
Уже почти 50 лет слушаю и никак не надоест
Комментарий:
Музыка конечно не для всех, но это МУЗЫКА. Шарм и звук винила сложно передать словами. Нужно просто слушать. И еще, здесь самая низкая цена