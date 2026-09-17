Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D
Electrolux EHU-3710D – многофункциональный увлажнитель воздуха с системой стерилизации пара, уникальным авторским дизайном, релаксационным освещением Relax Therapy и режимом метеостанции. В увлажнителе воздуха Electrolux EHU-3710D реализована инновационная трехступенчатая система очистки Bio-Cop. Она включает в себя пастеризацию воды при 80 градусах Цельсия и стерилизацию пара ультрафиолетовой лампой Ultraviolet Pro. Бак прибора изготовлен из специального антибактериального пластика, препятствующего образованию вредоносных микроорганизмов. Комплексное очищение и обеззараживание пара гарантирует уничтожение бактерий, благодаря чему в помещении создается здоровый микроклимат, который так необходим детям и людям, склонным к аллергическим реакциям и простудным заболеваниям.
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Видеообзор на Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D
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Видео:
Видеообзор на Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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