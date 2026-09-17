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Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-3710D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 270 руб.  12 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 137052
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
42х27х25
Вес, кг.
3

Описание товара Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D

Electrolux EHU-3710D – многофункциональный увлажнитель воздуха с системой стерилизации пара, уникальным авторским дизайном, релаксационным освещением Relax Therapy и режимом метеостанции. В увлажнителе воздуха Electrolux EHU-3710D реализована инновационная трехступенчатая система очистки Bio-Cop. Она включает в себя пастеризацию воды при 80 градусах Цельсия и стерилизацию пара ультрафиолетовой лампой Ultraviolet Pro. Бак прибора изготовлен из специального антибактериального пластика, препятствующего образованию вредоносных микроорганизмов. Комплексное очищение и обеззараживание пара гарантирует уничтожение бактерий, благодаря чему в помещении создается здоровый микроклимат, который так необходим детям и людям, склонным к аллергическим реакциям и простудным заболеваниям.

Видео:

Видеообзор на Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D

Видеообзор Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Electrolux EHU-3710D – многофункциональный увлажнитель воздуха с системой стерилизации пара, уникальным авторским дизайном, релаксационным освещением Relax Therapy и режимом метеостанции. В увлажнителе воздуха Electrolux EHU-3710D реализована инновационная трехступенчатая система очистки Bio-Cop. Она включает в себя пастеризацию воды при 80 градусах Цельсия и стерилизацию пара ультрафиолетовой лампой Ultraviolet Pro. Бак прибора изготовлен из специального антибактериального пластика, препятствующего образованию вредоносных микроорганизмов. Комплексное очищение и обеззараживание пара гарантирует уничтожение бактерий, благодаря чему в помещении создается здоровый микроклимат, который так необходим детям и людям, склонным к аллергическим реакциям и простудным заболеваниям.

Видео:

Видеообзор на Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D

Видеообзор Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D
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Отзывы


Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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