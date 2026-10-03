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Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS купить с доставкой в Москве
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Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS

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Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрокамин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
12 640 руб.  20 190 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS
12 640 руб. -37%
20 190 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х59х15
Вес, кг.
13.8

Описание товара Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS

Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS разработан специально для тех, кто любит разнообразие. В комплекте с данным электрокамином прилагаются два вида декоративного топлива – камни и дрова, которые можно чередовать по своему желанию, изменяя внешний вид камина без лишних затрат.
Корпус электрического камина внутри облицован металлическими жароотталкивающими пластинами. Благодаря такой конструкции корпус электрического камина не нагревается в процессе работы, что позволяет прикасаться к камину, не боясь обжечься.

Особенности

  • Реалистичный эффект пламени RealFirePerfect
  • Система имитации пламени и система обогрева независимы друг от друга
  • Ручная окраска декоративного топлива
  • Ультра SLIM корпус
  • функция «звук дров»
  • Мгновенный нагрев помещения
  • Устанавливается на стену
  • Три режима работы
  • Два режима мощности обогрева
  • Регулировка яркости пламени
  • В комплекте пульт ДУ
  • В комплекте два вида декоративного топлива: дрова/камни
  • Минимальное потребление в режиме имитации пламени – 4Вт

Комплектация

  • камин
  • крепеж
  • пульт ДУ

Отзывы о товаре Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Описание

Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS разработан специально для тех, кто любит разнообразие. В комплекте с данным электрокамином прилагаются два вида декоративного топлива – камни и дрова, которые можно чередовать по своему желанию, изменяя внешний вид камина без лишних затрат.
Корпус электрического камина внутри облицован металлическими жароотталкивающими пластинами. Благодаря такой конструкции корпус электрического камина не нагревается в процессе работы, что позволяет прикасаться к камину, не боясь обжечься.

Особенности

  • Реалистичный эффект пламени RealFirePerfect
  • Система имитации пламени и система обогрева независимы друг от друга
  • Ручная окраска декоративного топлива
  • Ультра SLIM корпус
  • функция «звук дров»
  • Мгновенный нагрев помещения
  • Устанавливается на стену
  • Три режима работы
  • Два режима мощности обогрева
  • Регулировка яркости пламени
  • В комплекте пульт ДУ
  • В комплекте два вида декоративного топлива: дрова/камни
  • Минимальное потребление в режиме имитации пламени – 4Вт

Комплектация

  • камин
  • крепеж
  • пульт ДУ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS - по цене 12640 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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