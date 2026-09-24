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Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS купить с доставкой в Москве
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Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS

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Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 1
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 2
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 3
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 4
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 5
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 1
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 2
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 3
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 4
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 5
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
34 940 руб.  66 500 руб. 
Начислим 560 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696828
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS
34 940 руб. -47%
66 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Размеры в упаковке, м
1.28х0.49х0.28
Вес, кг.
25

Описание товара Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS

Серия линейных очагов с объемным муляжом прогоревших поленьев позволит создать атмосферу уюта и комфорта. Декоративные дрова окрашены вручную, чтобы передать текстуру натурального дерева. Встраивается в портал изнутри.

Отзывы о товаре Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Описание
Серия линейных очагов с объемным муляжом прогоревших поленьев позволит создать атмосферу уюта и комфорта. Декоративные дрова окрашены вручную, чтобы передать текстуру натурального дерева. Встраивается в портал изнутри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR50LS - данный товар вы можете купить по цене 34940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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