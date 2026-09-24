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Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS купить с доставкой в Москве
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Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS

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Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - фото 5
Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - фото 1
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - фото 2
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - фото 3
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - фото 4
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - фото 5
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
21 080 руб.  35 630 руб. 
Начислим 338 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS
21 080 руб. -41%
35 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х50х21
Вес, кг.
16.5

Описание товара Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS

Настраивать работу очага можно с помощью скрытой панели управления или пульта, расположившись в любимом кресле. Выберите оптимальную для себя мощность обогрева – 1 и 2 кВт, чтобы наполнить помещение теплом. Когда в комнате станет комфортно, установите режим «Эффект пламени», чтобы наслаждаться светом огня при минимальном потреблении электроэнергии – 7 Вт. Реалистичный звук потрескивания дров уведет вас от суеты городской жизни.

Отзывы о товаре Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Настраивать работу очага можно с помощью скрытой панели управления или пульта, расположившись в любимом кресле. Выберите оптимальную для себя мощность обогрева – 1 и 2 кВт, чтобы наполнить помещение теплом. Когда в комнате станет комфортно, установите режим «Эффект пламени», чтобы наслаждаться светом огня при минимальном потреблении электроэнергии – 7 Вт. Реалистичный звук потрескивания дров уведет вас от суеты городской жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS - по цене 21080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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