Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N
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Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%25 930 руб. 43 940 руб.
В наличии
Код товара: 696680
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 930 руб. -41%
43 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х61х32
Вес, кг.
18.6
Описание товара Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS обладает увеличенным панорамным стеклом диагональю 33 дюйма. Изогнутая форма передней панели создает завораживающую глубину очага и дает максимальный угол обзора, позволяя в полной мере насладиться игрой пламени.
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Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS обладает увеличенным панорамным стеклом диагональю 33 дюйма. Изогнутая форма передней панели создает завораживающую глубину очага и дает максимальный угол обзора, позволяя в полной мере насладиться игрой пламени.
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - стоимость товара 25930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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