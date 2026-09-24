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Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N купить с доставкой в Москве
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Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N

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Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 1
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 2
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 3
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 4
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 5
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 6
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 7
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 8
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 1
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 2
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 3
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 4
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 5
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 6
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 7
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 8
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
25 930 руб.  43 940 руб. 
Начислим 415 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N
25 930 руб. -41%
43 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х61х32
Вес, кг.
18.6

Описание товара Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N

Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS обладает увеличенным панорамным стеклом диагональю 33 дюйма. Изогнутая форма передней панели создает завораживающую глубину очага и дает максимальный угол обзора, позволяя в полной мере насладиться игрой пламени.

Отзывы о товаре Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS обладает увеличенным панорамным стеклом диагональю 33 дюйма. Изогнутая форма передней панели создает завораживающую глубину очага и дает максимальный угол обзора, позволяя в полной мере насладиться игрой пламени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-3320RLS N - стоимость товара 25930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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