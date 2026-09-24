Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS
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Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%32 170 руб. 66 500 руб.
В наличии
Код товара: 696827
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Загружаем...
32 170 руб. -52%
66 500 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.11х0.55х0.22
Вес, кг.
20.5
Описание товара Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS
Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени. Навесная конструкция проста в установке. Можно повесить на стену, а также установить в интерьерную нишу.
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Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 32170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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