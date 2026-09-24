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Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS купить с доставкой в Москве
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Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS

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Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 1
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 2
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 3
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 4
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 5
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 1
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 2
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 3
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 4
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 5
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
32 170 руб.  66 500 руб. 
Начислим 515 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS
32 170 руб. -52%
66 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Размеры в упаковке, м
1.11х0.55х0.22
Вес, кг.
20.5

Описание товара Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS

Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени. Навесная конструкция проста в установке. Можно повесить на стену, а также установить в интерьерную нишу.

Отзывы о товаре Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Описание
Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени. Навесная конструкция проста в установке. Можно повесить на стену, а также установить в интерьерную нишу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL40LS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 32170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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