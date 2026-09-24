Top.Mail.Ru
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 1
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 2
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 3
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 4
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 5
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 1
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 2
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 3
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 4
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 5
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
61 280 руб.  118 750 руб. 
Начислим 981 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696845
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS
61 280 руб. -48%
118 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Размеры в упаковке, м
2.15х0.55х0.22
Вес, кг.
43.5

Описание товара Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS

Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени.

Отзывы о товаре Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Описание
Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL80LS – стоимость товара 61280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...