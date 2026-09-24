Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P500MR 3D Cassette Mystery Round
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Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%69 590 руб. 154 380 руб.
В наличии
Код товара: 696847
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
69 590 руб. -55%
154 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х50х32
Вес, кг.
16
Описание товара Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P500MR 3D Cassette Mystery Round
Встраиваемый паровой очаг обладает эффектом живого огня и функцией увлажнения воздуха. Имитация огня достигается за счет использования холодного пара, который с разной интенсивностью подсвечивается LED-лампами, создавая градиент, как у настоящих языков пламени.Паровой очаг оснащен современным сенсорным дисплеем, который позволяет управлять всеми функциями с максимальным удобством.Для тех, кто предпочитает дистанционное управление, предусмотрен стильный пульт ДУ, который дает возможность регулировать основные настройки на расстоянии.
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Встраиваемый паровой очаг обладает эффектом живого огня и функцией увлажнения воздуха. Имитация огня достигается за счет использования холодного пара, который с разной интенсивностью подсвечивается LED-лампами, создавая градиент, как у настоящих языков пламени.Паровой очаг оснащен современным сенсорным дисплеем, который позволяет управлять всеми функциями с максимальным удобством.Для тех, кто предпочитает дистанционное управление, предусмотрен стильный пульт ДУ, который дает возможность регулировать основные настройки на расстоянии.
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P500MR 3D Cassette Mystery Round - по цене 69590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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