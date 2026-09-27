Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%14 000 руб. 23 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 381193
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очаг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х53х22
Вес, кг.
8.8
Описание товара Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS
Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS сочетает в себе самые современные технологии: максимально реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect, мощный обогрев с выбором уровня интенсивности, встроенный модуль Real Sound с аналоговым звуком потрескивания дров, пульт ДУ для удобного управления. Практичная лицевая панель с элегантным матовым покрытием решетки, на которой не остается следов от пальцев. Очаг может быть установлен в специальную нишу или готовый декоративный портал серии Classic.
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Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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