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Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S купить с доставкой в Москве
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Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S

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Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S - фото 1
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрокамин
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S - фото 1
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
14 260 руб.  22 570 руб. 
Начислим 229 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133216
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S
14 260 руб. -37%
22 570 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х63х17
Вес, кг.
19

Описание товара Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S

Зеркальный электрический камин ElectroluxEFP/W-2000S который роскошно смотрится в любом интерьере, а благодаря инновационному топливу – «камни»- достигается максимально уровень уюта и комфорта.

Особенности

  • Инновационный, реалистичный эффект пламени RealFirePerfect
  • Материал лицевой панели – Зеркало с повышенной отражающей способностью
  • Система имитации пламени и система обогрева независимы друг от друга
  • Ультра SLIM корпус
  • Мгновенный нагрев помещения
  • Устанавливается на стену
  • Опция «звук потрескивания дров»
  • Ультра широкая модель
  • Три режима работы
  • Два режима мощности обогрева
  • Регулировка яркости пламени
  • В комплекте пульт ДУ
  • Минимальное потребление в режиме имитации пламени – 4Вт

Комплектация

  • камин
  • пульт ДУ

Отзывы о товаре Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Описание

Зеркальный электрический камин ElectroluxEFP/W-2000S который роскошно смотрится в любом интерьере, а благодаря инновационному топливу – «камни»- достигается максимально уровень уюта и комфорта.

Особенности

  • Инновационный, реалистичный эффект пламени RealFirePerfect
  • Материал лицевой панели – Зеркало с повышенной отражающей способностью
  • Система имитации пламени и система обогрева независимы друг от друга
  • Ультра SLIM корпус
  • Мгновенный нагрев помещения
  • Устанавливается на стену
  • Опция «звук потрескивания дров»
  • Ультра широкая модель
  • Три режима работы
  • Два режима мощности обогрева
  • Регулировка яркости пламени
  • В комплекте пульт ДУ
  • Минимальное потребление в режиме имитации пламени – 4Вт

Комплектация

  • камин
  • пульт ДУ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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