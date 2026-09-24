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Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze купить с доставкой в Москве
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Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze

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Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 1
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 2
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 3
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 4
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 5
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 6
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 7
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 8
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 9
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 10
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 11
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 12
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Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 14
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Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрокамин
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 1
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 2
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 3
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 4
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 5
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 6
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 7
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 8
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 9
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 10
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 11
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 12
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 13
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 14
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 15
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
14 260 руб.  22 570 руб. 
Начислим 229 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze
14 260 руб. -37%
22 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х63х17
Вес, кг.
19

Описание товара Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze

Настенный камин Electrolux EFP/W-2000S Bronze НС-1233827 Bronze с лицевой панелью из настоящего зеркала теплого бронзового оттенка станут восхитительным украшением любого интерьера.

Отзывы о товаре Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный камин Electrolux EFP/W-2000S Bronze НС-1233827 Bronze с лицевой панелью из настоящего зеркала теплого бронзового оттенка станут восхитительным украшением любого интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - по цене 14260 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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