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Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный купить с доставкой в Москве
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Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный

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Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный - фото 1
Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрокамин
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный - фото 1
  • Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
14 260 руб.  22 570 руб. 
Начислим 229 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133214
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный
14 260 руб. -37%
22 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х63х20
Вес, кг.
19.7

Описание товара Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный

подвесной электрокамин закрытого типа, мощность 2 кВт, пульт ДУ в комплекте.

Отзывы о товаре Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Описание
подвесной электрокамин закрытого типа, мощность 2 кВт, пульт ДУ в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрокамин Electrolux EFP/W-1200URLS Черный - этот товар вы можете купить по цене 14260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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