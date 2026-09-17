Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUM серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый
Дисплей
точечный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128638
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый
Дисплей
точечный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х9
Вес, г.
533
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUM серый
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Будильник, блокировка клавиатуры от случайного нажатия, начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2602P черный
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink SIP-T31G
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
-
В наличииЦена 5 940 руб. 15 890 руб.1485 руб. в СплитПлата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
-
В наличииЦена 6 230 руб.1558 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитТрубка Yealink W73H черный
-
В наличииЦена 7 280 руб. 19 490 руб.1820 руб. в СплитПлата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCS...
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый
Дисплей
точечный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Будильник, блокировка клавиатуры от случайного нажатия, начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUM серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUM серый