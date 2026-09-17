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The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка

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The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 1
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 2
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 3
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 4
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 5
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 6
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 7
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 8
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 9
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 10
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 11
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 12
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 13
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 14
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 15
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 16
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 17
The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop, The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 3
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 4
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 5
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 6
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 7
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 8
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 9
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 10
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 11
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 12
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 13
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 14
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 15
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 16
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 17
  • The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103980
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853751716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop, The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip, Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка

Track List

Remastered Original 1973 David Bowie Mix

A1Search And Destroy
A2Gimme Danger
A3Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat")
A4Penetration
B1Raw Power
B2I Need Somebody
B3Shake Appeal
B4Death Trip

Remastered 1997 Iggy Pop Mix

C1Search And Destroy
C2Gimme Danger
C3Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat")
C4Penetration
D1Raw Power
D2I Need Somebody
D3Shake Appeal
D4Death Trip

Отзывы о товаре The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853751716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop, The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip, Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

Remastered Original 1973 David Bowie Mix

A1Search And Destroy
A2Gimme Danger
A3Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat")
A4Penetration
B1Raw Power
B2I Need Somebody
B3Shake Appeal
B4Death Trip

Remastered 1997 Iggy Pop Mix

C1Search And Destroy
C2Gimme Danger
C3Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat")
C4Penetration
D1Raw Power
D2I Need Somebody
D3Shake Appeal
D4Death Trip
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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