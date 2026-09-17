Смеситель для раковины Lemark Unit LM4546C
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 077 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х11
Вес, кг.
1.88
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Unit LM4546C
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
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Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
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Смеситель для раковины Lemark Unit LM4546C - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12077 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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