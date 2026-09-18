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Смеситель для ванны Lemark Unit LM4522C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Lemark Unit LM4522C

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Смеситель для ванны Lemark Unit LM4522C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Unit LM4522C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
  • Смеситель для ванны Lemark Unit LM4522C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Unit LM4522C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
50 276 руб.  59 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204359
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
0
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
83х33х9
Вес, кг.
6

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Unit LM4522C

Данный душевой комплект обладает эргономичностью, стильным внешним видом и современными функциями, которые делают гигиенические процедуры комфортными. Составляющие комплекта выполнены из латуни с износостойким покрытием, защищающим его от повреждений и гарантирующим долгий срок эксплуатации.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Unit LM4522C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
0
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Чехия
Описание
Данный душевой комплект обладает эргономичностью, стильным внешним видом и современными функциями, которые делают гигиенические процедуры комфортными. Составляющие комплекта выполнены из латуни с износостойким покрытием, защищающим его от повреждений и гарантирующим долгий срок эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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