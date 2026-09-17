Смеситель для раковины Lemark Unit LM4526C
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%17 024 руб. 20 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
2.17
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Unit LM4526C
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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