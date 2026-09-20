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Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром купить с доставкой в Москве
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Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром

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Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром, серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
177
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681684
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром, серый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
177
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
61х35х6
Вес, кг.
2.89

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром

Adria кухонный однорычажный смеситель с возможностью подключения фильтра питьевой воды



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром, серый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
177
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Италия
Описание
Adria кухонный однорычажный смеситель с возможностью подключения фильтра питьевой воды


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Отзывы


Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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