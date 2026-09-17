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Смеситель для кухни Lemark Unit LM4555C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Lemark Unit LM4555C

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Смеситель для кухни Lemark Unit LM4555C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
7 579 руб.  7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 135000
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Размеры в упаковке, см
46х25х7
Вес, кг.
2.48

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Unit LM4555C

Выполнен в современном стиле. Монтаж производится на одно отверстие. Качественный, надежный и доступный смеситель разработан ведущими дизайнерами с учетом условий эксплуатации и органично вписывается в стандартное планировочное решение ванных комнат.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Unit LM4555C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Описание
Выполнен в современном стиле. Монтаж производится на одно отверстие. Качественный, надежный и доступный смеситель разработан ведущими дизайнерами с учетом условий эксплуатации и органично вписывается в стандартное планировочное решение ванных комнат.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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