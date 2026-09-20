Rivelato Смеситель для кухни Orta U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
210
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681713
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
210
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х8
Вес, кг.
1.9
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Orta U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром
Смеситель Rivelato Orta для кухни с U-образным изливом и вертикальным монтажом на раковину. Изготовлен из латуни с хромированным покрытием, обеспечивающим долговечность и устойчивость к коррозии. Компактный дизайн сочетает функциональность и современный стиль, подходит для большинства стандартных раковин. Высота излива 210 мм гарантирует удобство использования при мытье посуды или наполнении крупной кухонной утвари
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Бренд
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
210
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Страна производитель
Китай
Смеситель Rivelato Orta для кухни с U-образным изливом и вертикальным монтажом на раковину. Изготовлен из латуни с хромированным покрытием, обеспечивающим долговечность и устойчивость к коррозии. Компактный дизайн сочетает функциональность и современный стиль, подходит для большинства стандартных раковин. Высота излива 210 мм гарантирует удобство использования при мытье посуды или наполнении крупной кухонной утвари
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Rivelato Смеситель для кухни Orta U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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