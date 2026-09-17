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Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C

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Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C - фото 2
Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
256
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C - фото 2
  • Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 702 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103198
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
256
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х8
Вес, кг.
1.47

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Omega LM3105C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
256
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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