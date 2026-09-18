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Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C

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Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C - фото 1
Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
  • Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 036 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204357
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Размеры в упаковке, см
23х19х17
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C

Однорычажная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Корпус из латуни покрыт специальным слоем, который обладает устойчивостью к потемнению и коррозии. Смеситель комплектуется аксессуарами для душа: лейкой, шлангом и настенным креплением.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Описание
Однорычажная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Корпус из латуни покрыт специальным слоем, который обладает устойчивостью к потемнению и коррозии. Смеситель комплектуется аксессуарами для душа: лейкой, шлангом и настенным креплением.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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