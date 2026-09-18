Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C
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Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 036 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204357
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х19х17
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель для биде Lemark Unit LM4518C
Однорычажная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Корпус из латуни покрыт специальным слоем, который обладает устойчивостью к потемнению и коррозии. Смеситель комплектуется аксессуарами для душа: лейкой, шлангом и настенным креплением.
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Однорычажная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Корпус из латуни покрыт специальным слоем, который обладает устойчивостью к потемнению и коррозии. Смеситель комплектуется аксессуарами для душа: лейкой, шлангом и настенным креплением.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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