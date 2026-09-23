Смеситель для ванны Hansgrohe Talis E 71745670
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 469003
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, внешняя часть, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х18х13
Вес, кг.
2.19
Описание товара Смеситель для ванны Hansgrohe Talis E 71745670
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, внешняя часть, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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