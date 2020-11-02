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Пила дисковая Зубр ЗПД-900

Артикул: 93519
Пила дисковая Зубр ЗПД-900
4 190 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 93519
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараПила дисковая
Глубина пропила45 мм
Диаметр диска140 мм 
Диаметр посадочного отверстия20 мм 
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность900 Вт 
Скорость вращения4500 об/мин 
В кейсенет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см23
Ширина, см23
Высота, см28
Вес, кг3
Дисковая пила, мощность 900 Вт, диаметр диска 140 мм


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Самовывоз невозможен
Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - стоимость товара 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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