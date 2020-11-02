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ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)

Артикул: 55708
ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)
6 840 руб. 
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+ 97 КэтКоинов
Артикул: 55708
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг7.4
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания5
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см33.5
Выходная мощность625 ВА/375 Вт
Высота, см17
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке12 мин
Ширина, см10.5
ИБП Powercom IMD-625AP. 5 выходных разъемов питания. Входное напряжение - 165-275 В.


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ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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