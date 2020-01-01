Дополнительный цвет бежевый белый серебро черный

Количество автоматических программ 1 6 9 10 11 12 13 16 19 20 21 30 33 34 36 42 43

Материал корпуса металл пластик

Материал чаши алюминий керамика металл чугунный сплав

Объем чаши, л 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6,5 8

Основной цвет белый коричневый серебристый синий стальной темно-серебристый черный

Покрытие чаши антипригарное керамическое нанокерамическое тефлоновое

Технология су вид да

нет

Тип нагрева 3D

индукционный

термический

Тип управления механическое

электронное

Управление с мобильного устройства есть

нет

Функция мультиповар есть

нет

Комплектация 2 мелка баночки для йогурта (6 шт.) внутренняя чаша/пластиковая чаша/книга рецептов документация емкости для йогурта емкость для приготовления на пару кастрюля книга рецептов контейнер для варки на пару контейнер для измерения количества сыпучих или жидких продуктов контейнер для приготовления на пару контейнер-пароварка корзина для приготовления на пару ложка ложка для перемешивания ложка для риса ложка для супа лопатка медленноварка - основной блок медленноварки мерная емкость мерная чашка мерная чашка и специальные ложки для супа и риса мерный стакан мультиварка мультиварка-скороварка мультикухня насадка для перемешивания нож-измельчитель пароварка пластиковая лопатка плоская ложка подставка для приготовления на пару подставка-пароварка половник резервуар для конденсата руководство по эксплуатации сковорода стаканчики для йогурта. стеклянная крышка столовая ложка съёмная керамическая кастрюля фритюрница чаша чаша/контейнер-пароварка чаша/ложка для риса/мерный стакан черпак черпак. шнур питания щипцы.

Прочее 4-х уровневая система защиты: термопредохранитель 8 скоростей для смешивания cенсорная панель управления: всегда чистые и четкие кнопки встроенный термостат - защита от перегрева scale inside technology - автоматическое определение веса ингредиентов в чаше автоматическое отключение взбивания времени работы и программы приготовления выбор текстуры блюда (регулировка уровня давления) выбор типа продукта: мясо два сенсора для точного контроля температуры дисплей для установки и контроля таймера запорный клапан защита от детей защита от недостатка воды защита от перегрева защита от поражения током избыточного давления измельчения изменение температуры во время работы интеллектуальная система защиты от перегрева клапан выпуска пара книга рецептов в комплекте кнопка быстрого спуска давления ненагревающиеся ручки на верхнем корпусе, нескользящее основание. нескользящие ножки овощи, от избыточного давления отключение звуковых сигналов отложенный старт поддержание тепла предварительное отключение автоподогрева приготовления пюре и гомогенизации. можно мыть в посудомоечной машине двойная система блокировки: остановка работы при открытии крышки птица регулировка времени приготовления стерилизация посуды технология twist dial - многофункциональный дисковый манипулятор. удобная ручка для переноски прибора фиксация чаши при закрытой крышке часы чашу можно мыть в посудомоечной машине