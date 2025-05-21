Мультиварка Garlyn MR-Duo 10

Источник: Я ндекс Маркет

Елена Ш.



Долго выбирала новую мультиварку, читала отзывы, обзоры, дело не легкое, так как очень противоречиво всё, но остановилась на данной модели. Пользовалась только один день, поэтому, если что, дополню отзыв. На данный момент, она классная. Упаковка достойная, прям вау. Богатая комплектация. В день получения просто прокипятила в ней воду, был запах пластика, оставила её на ночь открытую и всё пропало. С утра варила кукурузную поленту, получилось достойно и без комочков. Немного жидковата, но я до сих пор не могу подобрать пропорции даже в кастрюле. Ставила программу молочная каша и уменьшала время до 15 минут и 10 минут поддержания тепла (2,5 ст.ложки крупы и 0,5 молока). Начиталась в интернете, что надо ставить при варке каши, ёмкость для варки на пару, так вот, НЕ НАДО! Да, молоко не добегало до крышки, НО, бОльшая часть каши, оказалась в этой ёмкости, поэтому просто открыла крышку и доваривала так, пару раз помешивая. На обед я готовила омлет (4 яйца, 200мл молока, специи), программа выпечка на 12 минут и получился замечательный омлет! У меня в сковородке так не получалось. На данный момент, минусов нет, ну кроме отсутствия рецептов, но интернет богат ими, поэтому не страшно. Ну и нельзя мыть в посудомойке. Меню, многие пишут, что сложное, но я просмотрела ролик по куар-коду и дальше разобралась самостоятельно. До этого была мультиварка мулинекс 10-летняя, работает и по сей день, но отправлена в резерв, тк хочется нового. Надеюсь, эта не разочарует. Дополняю отзыв! Работает огонь! Но! Есть один неудобный нюанс! Когда стоит режим жарка и при помешивании, автоматически придерживаешься за панель, есть шанс незаметно зажать квадратик и сбрасывается программа, и всё, чтобы заново включить, надо выгружать содержимое, мыть чашу и снова прогревать…. Постоянно напоминаю себе не трогать панель!!