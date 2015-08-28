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Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка

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Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка

Track List

A1No Artist – Opening Announcements From Hugh Cherry
A2Carl Perkins – Blue Suede Shoes
A3The Statler Brothers – This Ole House
A4No Artist – Announcements And Johnny Cash Intro From Hugh Cherry
A5Johnny Cash – Folsom Prison Blues
A6Johnny Cash – Busted
A7Johnny Cash – Dark As A Dungeon
A8Johnny Cash – I Still Miss Someone
B1Johnny Cash – Cocaine Blues
B2Johnny Cash – 25 Minutes To Go
B3Johnny Cash – I'm Here To Get My Baby Out Of Jail
B4Johnny Cash – Orange Blossom Special
B5Johnny Cash – The Long Black Veil
C1Johnny Cash – Send A Picture Of Mother
C2Johnny Cash – The Wall
C3Johnny Cash – Dirty Old Egg-Sucking Dog
C4Johnny Cash – Flushed From The Bathroom Of Your Heart
C5Johnny Cash – Joe Bean
C6Johnny Cash – Jackson
C7Johnny Cash – I Got A Woman
D1Johnny Cash – The Legend Of John Henry's Hammer
D2Johnny Cash – June's Poem
D3Johnny Cash – Green, Green Grass Of Home
D4Johnny Cash – Greystone Chapel
D5No Artist – Closing Announcements

Отзывы о товаре Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1No Artist – Opening Announcements From Hugh Cherry
A2Carl Perkins – Blue Suede Shoes
A3The Statler Brothers – This Ole House
A4No Artist – Announcements And Johnny Cash Intro From Hugh Cherry
A5Johnny Cash – Folsom Prison Blues
A6Johnny Cash – Busted
A7Johnny Cash – Dark As A Dungeon
A8Johnny Cash – I Still Miss Someone
B1Johnny Cash – Cocaine Blues
B2Johnny Cash – 25 Minutes To Go
B3Johnny Cash – I'm Here To Get My Baby Out Of Jail
B4Johnny Cash – Orange Blossom Special
B5Johnny Cash – The Long Black Veil
C1Johnny Cash – Send A Picture Of Mother
C2Johnny Cash – The Wall
C3Johnny Cash – Dirty Old Egg-Sucking Dog
C4Johnny Cash – Flushed From The Bathroom Of Your Heart
C5Johnny Cash – Joe Bean
C6Johnny Cash – Jackson
C7Johnny Cash – I Got A Woman
D1Johnny Cash – The Legend Of John Henry's Hammer
D2Johnny Cash – June's Poem
D3Johnny Cash – Green, Green Grass Of Home
D4Johnny Cash – Greystone Chapel
D5No Artist – Closing Announcements
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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