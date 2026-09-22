Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка
Любому, кто не знаком с ранним Fleetwood Mac, когда ими руководил непревзойденный гитарист и автор песен Питер Грин, следует начать с этого замечательного сборника 1969 года. Он состоит из их первых четырех неальбомных синглов в Великобритании и их би-сайдов, песни с их одноименного дебютного альбома, двух треков со второго альбома 'Mr. Wonderful' и двух композиций блюзового исполнителя Эдди Бойда с участием Fleetwood Mac, взятых с альбома Бойда Blue Horizon '7936 South Rhodes'. Отражая суть группы в этот период, этот сборник является убедительным документом их уникального слияния чикагского и британского блюза. Такие композиции, как 'Albatross,' 'Black Magic Woman,' и 'I Believe My Time Ain't Long' являются непреходящей классикой и относятся к их самым лучшим работам.
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