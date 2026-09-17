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Кухонный комбайн Bosch MCM3110 купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Bosch MCM3110

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Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
  • Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 90751
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонные комбайны
Размеры в упаковке, см
36х28х26
Вес, кг.
3.5

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3110

Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 представляет собой многофункциональный прибор, выполняющий целый ряд функций, связанных с измельчением, сбиванием, замесом, шинковкой, теркой. Не занимает много места на столе, легко собирается и разбирается. Все съемные части комбайна Bosch MCM 3110 можно мыть в посудомоечной машине.

Особенности:

  • Две скорости;
  • Материал чаши - дымчатый прозрачный пластик;
  • Материал корпуса - пластик;
  • Наличие импульсного режима;
  • Регулировка скорости;
  • Использование в качестве мельничка;
  • Использование в качестве терки;
  • Прорезиненные ножки;
  • Допускается мытье в посудомоечной машине;
  • Отсек для хранения насадок;
  • Отсек для шнура;
  • Вес 3.1 кг;
  • Габаритные размеры - 28.5чх35х25.5 см.

Комплектация:

  • Кухонный комбайн Bosch MCM 3110;
  • Двухсторонний диск-шинковка (крупная/мелкая);
  • Двухсторонний диск-терка (крупная/мелкая);
  • Диски из нержавеющей стали;
  • Пластиковая чаша с крышкой;
  • Толкатель;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MCM3110




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонные комбайны
Описание

Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 представляет собой многофункциональный прибор, выполняющий целый ряд функций, связанных с измельчением, сбиванием, замесом, шинковкой, теркой. Не занимает много места на столе, легко собирается и разбирается. Все съемные части комбайна Bosch MCM 3110 можно мыть в посудомоечной машине.

Особенности:

  • Две скорости;
  • Материал чаши - дымчатый прозрачный пластик;
  • Материал корпуса - пластик;
  • Наличие импульсного режима;
  • Регулировка скорости;
  • Использование в качестве мельничка;
  • Использование в качестве терки;
  • Прорезиненные ножки;
  • Допускается мытье в посудомоечной машине;
  • Отсек для хранения насадок;
  • Отсек для шнура;
  • Вес 3.1 кг;
  • Габаритные размеры - 28.5чх35х25.5 см.

Комплектация:

  • Кухонный комбайн Bosch MCM 3110;
  • Двухсторонний диск-шинковка (крупная/мелкая);
  • Двухсторонний диск-терка (крупная/мелкая);
  • Диски из нержавеющей стали;
  • Пластиковая чаша с крышкой;
  • Толкатель;
  • Инструкция;
  • Упаковка.
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Отзывы


Кухонный комбайн Bosch MCM3110 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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