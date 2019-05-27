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Душевая стойка Iddis Mirro MIR6940i17

(1)
Артикул: 89041
Душевая стойка Iddis Mirro MIR6940i17
2 420 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 89041
В наличии
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Коллекция Mirro
filter_noneТовар входит в коллекцию Mirro

Коллекция Mirro

БрендIddis
Тип товараДушевые штанги (стойки)
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Высота душевой штанги69.4 см
Вес, кг0.9
Стойка для душа Mirro. Нержавеющая сталь. Комплектация держатель лейки. крепления.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
высота 70 см, отличная стойка
качество сборки

Самовывоз невозможен
Душевая стойка Iddis Mirro MIR6940i17 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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