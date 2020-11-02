Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Косметологические аппараты Gezatone Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки

Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки

Артикул: 86171
  • Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки - фото 1
  • Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки - фото 2
  • Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки - фото 3
Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки - фото 1
Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки - фото 2
Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки - фото 3
3 190 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

2 540 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 86171
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGezatone
Тип товараПрибор для ухода за кожей лица
Назначениедля лица
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетида
ПроизводствоКитай
Высота, см7
Длина, см22
Ширина, см10
Вес, кг0,34
Аппарат, с гальванической и микротоковой функциями, позволяет осуществлять в домашних условиях высококлассный косметический уход за кожей лица для быстрого избавления от морщин и возрастных изменений. Gezatone Ionic-Ultratonic - это персональный косметологический аппарат по уходу за кожей, созданный по последним научным разработкам в области косметологии. С этим аппаратом Вы получаете косметический салон у Вас дома! Теперь Вы можете сами проводить процедуры для восстановления тонуса и упругости кожи, разгладить морщинки, моделировать овал лица, восстановить и нормализовать процессы обмена веществ, восстановить цвет и оздоровить кожу лица. Аппарат позволяет с максимальной эффективностью использовать специально разработанные для применения с ним косметические средства, доставляя действующие вещества именно в те участки кожи, которые в них более всего нуждаются. Благодаря аппарату Gezatone Ionic-Ultratonic Ваша кожа засияет молодостью и красотой и заставит окружающих теряться в догадках, сколько же времени вы потратили на изысканные косметические процедуры! В компактном корпусе аппарата объединены самые популярные методы токовых процедур, активно используемых в современной аппаратной косметологии. Этот уникальный аппарат интегрирует два принципиально разных типа токов: постоянный (гальванический) ток, улучшающий состояние и функции кожи, и импульсный ток - для тонизации и лифтинга лицевых мышц, так называемые "микротоки". Gezatone Ionic-Ultratonic- эффективен для: Быстрого разглаживания мимические морщины на лбу, переносите, в уголках глаз, вокруг рта и на щеках Тонизации мимических мышц лица, а также тонизации мышц шеи Избавления от обвисшего подбородка Улучшения питания кожи лица и шеи и, как следствия, улучшения внешнего вида кожи и ее цвета Снятия спазма мимических мышц Многократного усиления действия косметических средств для кожи лица и шеи Противопоказания: использование электрокардиостимулятора, период беременности онкологические заболевания наличие нарушений чувствительности кожи (болевой и температурной) в области применения аппарата нарушение целостности кожных покровов, травмы и дерматологические заболевания (экзема, дерматит) острые воспалительные процессы, гнойнички


Смотрите также: Антибактериальные средства, Аппараты Дарсонваль, Аппликаторы, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Зеркала для макияжа, Ингаляторы, Контактные линзы и аксессуары, Косметика, Косметологические аппараты, Кровати медицинские, Массажеры, Машинки для стрижки волос, Медицинские измерительные приборы, Медицинское оборудование, Одежда и пояса для похудения, Ортопедические изделия, Ортопедические подушки, Солевые лампы, Технические средства реабилитации, Товары для маникюра и педикюра, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, Электротепло.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...