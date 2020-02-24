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Видеокамера Panasonic HC-V380

(1)
Артикул: 85475
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
23 980 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 85475
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараВидеокамера
HD-форматFull HD 1080p
Запись на карту памятиесть
Тип цифрового носителяперезаписываемая память (Flash)
Оптический Zoom50x
Объем встроенной флэш-памятинет
Фоторежиместь
Форматы записи1080i,1080p,720p
Съемка 3Dнет
Сенсорный дисплейесть
Ручная фокусировкаесть
Разрешение матрицы, Мпикс2.51
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео50 кадр/сек при разрешении 1920x1080
Количество матриц1
Дополнительные возможностиподдержка ExifPrint
Дополнительные возможностизапись в MPEG4
Дополнительные возможностизапись в H.264
Диаметр фильтра49 мм
Видоискательнет
Встроенный осветительнет
Стабилизатор изображенияесть
Тип стабилизатора изображенияоптический
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.1740 мм
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.28 мм
Wi-Fiесть
Время работы от аккумулятора75 мин
Вес, кг0.252

Видеокамера Panasonic HC-V380 - Full HD камера с 50-кратным зумом. Обеспечивает съемку со скоростью до 50 кадров в секунду. Устройство оснащено функцией интеллектуального зума. Камера обеспечивает четкие и качественные записи даже при работе с удаленными объектами.

Особенности и преимущества:

Видеокамера Panasonic HC-V380 отличается:

  • наличием 90-кратного интеллектуального зума, который обеспечивает еще более детальную съемку;
  • четкими записями без эффекта размытия - камера оснащена технологией стабилизации изображения;
  • функцией выравнивания, которая обеспечивает всегда правильную линию горизонта на роликах;
  • широкоугольным объективом, который позволяет без лишних проблем делать даже коллективные снимки;
  • возможностью снимать дополнительные видео при подключении к камере смартфонов;
  • поддержкой Wi-Fi;
  • «умным» дисплеем, на котором можно перемещать дополнительные окна; дистанционным управлением, что значительно расширяет сферу применения камеры (например, ее легко подключить к видеоняне для того, чтобы следить за ребенком);
  • функцией трансляции в режиме реального времени;
  • возможностью загружать снимки и видео не только на съемный носитель, но и в облачное хранилище.

Panasonic HC-V380 - простое в эксплуатации устройство, которое обеспечивает множество положительных эмоций. При подключении камеры к домашним устройствам можно всегда следить за тем, что происходит в комнатах. Владелец видеокамеры получает возможность виртуально присутствовать дома, просто соединив устройство с другими камерами в помещениях.

Камера беспроводная, поэтому делать записи можно в любом удобном месте. Это - отличное устройство для съемки свадеб, праздников, поездок. В путешествиях она поможет запечатлеть каждый интересный момент. Видео в режиме реального времени можно транслировать в USTREAM live.

Удаленная съемка теперь не требует мощного и неудобного оборудования - достаточно одной небольшой камеры. Она позволит решить все вопросы по организации съемки в любых условиях, даже при плохой погоде.

Комплектация:

  • камера;
  • чехол;
  • аккумулятор;
  • зарядное устройство;
  • руководство пользователя.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.02.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1) наличие Wi-Fi (подробнее смотрите ниже) !!!
2) гибридный стабилизатор в сочетании с суперзумом
3) отличный дисплей (сочные цвета, хорошие углы обзора)
4) результат можно скинуть на комп несколькими способами
5) удобное меню
6) неплохая поддержка на сайте производителя
7) камера лёгкая и компактная
8) качество сборки на высоте
9) все нужные форматы записи присутствуют
10) может работать от зарядника (в комплекте) или повербанка !!!

Недостатки:
1) приложение Image App имеет версии только для iOS и Android
2) так и не смог пока настроить доступ по вайфаю к компу через роутер (как-то очень запутанно настраивается, потом разберусь)
3) дисплей сенсорный, но чувствительность маловата (чтобы выбрать пункт меню, нужно не коснуться а "нажать" на дисплей)
4) слишком тугой разъём микро-USB и расположен не очень удобно
5) USB-кабель на мой взгляд коротковат
6) жаль что нет креплений в комплекте
7) камера продаётся с незаряженным акумулятором
8) автофокус шумноват
9) нет резьбы для светофильтров
10) нет выхода на внешний микрофон

Комментарий:
В комплекте была инструкция на 40 страницах, плюс скачал с сайта производителя расширенную инструкцию на 247 страницах.
Легко настроилась связь по вайфаю между камерой и планшетом на Андроиде.
Андроид-приложение Image App отлично работает как пульт ДУ для камеры (у этого приложения есть ещё масса возможностей !!!, в том числе мультикамера, радионяня, наблюдение, трансляции, и др. но их пока не пробовал).
Камера снимает хорошо. Стабилизатор - стабилизирует. Зум зуммирует.
Фотки и видеоролики можно перекинуть на комп через вайфай или по кабелю или с карточки через картридер, а ещё можно с камеры скинуть на USB-HDD !!!
В меню масса настроек, почти всё можно регулировать, в том числе чувствительность микрофона. Камера хорошо совместима с Макинтошами.
Вобщем, камеру стоит брать за эту цену. Не пожалеете. Перед покупкой советую скачать и прочитать инструкцию.
Если же у вас много денег, то лучше взять Панасоник подороже например модель 770. Там можно подключить внешний микрофон, крупнее матрица и другие плюшки.

Самовывоз невозможен
Видеокамера Panasonic HC-V380 - купить по цене 23980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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