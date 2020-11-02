Радар-детектор Playme Soft

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Playme
|Тип товара
|Радар-детектор
|Наличие GPS
|есть
|Обнаруживает тип радаров
|K, Ka, Robot, X, Стрелка
|Режим работы
|Авто/Город/Трасса
|Тип установки
|на присоске
|Наличие DSP
|есть
|Длина, см
|10.9
|Ширина, см
|6.7
|Высота, см
|2.6
|Вес, кг
|0.113
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