Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7X Mark II

(4)
Артикул: 79509
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 5
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 1
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 2
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 3
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 4
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - фото 5
44 230 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 79509
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендCanon
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.1
Физический размер матрицы12.8x9.6 мм
Тип матрицыCMOS
Встроенная вспышкаесть
Крепление внешней вспышкинет
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)24-100.8 мм
ДиафрагмаF1.8-F2.8
Zoom оптический4.2х
Zoom цифровой4x
Система стабилизации изображенияоптическая
Скорость серийной съемки8 кадр./сек.
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея1040000
Тип дисплеяповоротный, сенсорный
Тип видоискателянет
Светочувствительность125-1280 ISO
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
ИнтерфейсыUSB 2.0 с поддержкой зарядки, HD-видео, HDMI, аудио
Wi-Fiесть
Bluetoothнет
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питаниясвой собственный
Цветчерный
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, кистевой ремень, документация, упаковка
Габариты (ШxВxГ), мм105.5x60.9x42
Вес, кг0.319

Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - это качественный фотоаппарат, предназначенный для различных режимов съемочного процесса. Гарантирует высокое качество изображения при съемках в условиях недостаточного освещения, обладает скоростной автофокусировкой. Простое, интуитивно понятное управление и легкая навигация по меню. Множество ручных режимов настройки как пошагово, так и в режиме плавной регулировки. Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II имеет небольшой вес и компактные размеры, незаменим в путешествиях, его легко носить с собой.

Особенности:

  • Широкая диафрагма а всем участке изменения фокусного расстояния гарантирует высокое качество съемки;
  • Плавное, без скачков, видеоизображение благодаря мощному оптическому стабилизатору;
  • Возможность управлять диафрагмой и выдержкой в процессе видеосъемки в ручном режиме;
  • Наличие Wi-Fi соединения позволяет быстро отправлять изображения и создавать их резервные копии;
  • Четырехкратный оптический зум с широким углом обзора;
  • Интуитивно понятное управление камерой;
  • Высокая скорость автофокусировки;
  • Обработку изображений можно осуществлять прямо в камере, не используя компьютер;
  • Система HS, включающая датчик изображения CMOS 20,1 МП типа 1.0 с задней подсветкой гарантирует высокое качество изображения при недостатке освещения;
  • Скоростная автофокусировка по 31 точке обеспечивает высокое качество серийной съемки со скоростью 8 кадров в секунду;
  • Изменяемый угол наклона сенсорного экрана позволяет делать снимки с различных ракурсов;
  • Настраиваемое кольцо управления на объективе позволяет осуществлять настройку в пошаговом и плавном режиме;
  • Управление простым касанием пальцев к сенсорному экрану;
  • Наличие режима съемки с рук в режиме HDR обеспечивает снимки с высокой контрастностью без использования штатива.

Комплектация:

  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II;
  • Ремешок на запястье;
  • Аккумулятор;
  • Зарядное устройство;
  • Кабель АС;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7X Mark II

Видеообзор Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7X Mark II

"


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
Оставить отзыв


26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень компактный, светосильный , с хорошей резкостью фотоаппарат. Энергоэффективность на высоте и быстрая готовность после включения к съёмке. Настоящий стрит- аппарат. Не нужно покупать объективы и таскать с собой.
Отклоняющаяся назад вспышка. Зарядка по USB от повербанка
и зарядки от смартфона. Управляется со смартфона и возможность делать селфи и снимать про себя видео.
Отличная стабилизация. Быстрый и цепкий автофокус.

Недостатки:
После пол года эксплуатации выявились некоторые недостатки.
1. Хоть светосила объектива и f/1,8, но рабочая начинается с f/4,0. На маленьких значениях диафрагмы, при сильном увеличении, на фотографии имеются незначительные искажения. Особенно искажения проявляются при f/1,8 и f/2,0.
2. Макросъёмка - мыло мыльное. Надо иметь огромное количество времени и железные нервы, что бы добиться хоть какого-то более-менее приемлемого фокуса.

Комментарий:
упил эту камеру 17.07. 2017 и начал тут же снимать, как на свою
старую мыльницу и тоже по началу расстроился. Но посмотрев в интернете много обзоров понял, что надо учиться снимать. Скачал мануал и настроил под себя камеру. Посмотрев обзор Майка Топтыгина на " 9" и "5" понял свои ошибки. И о чудо камера из замарашки превратилась в принцессу. Совет- если хотите хорошую автономность всегда выключайте камеру после съёмки, как свой смартфон. На одном аккумуляторе я снимал по 12 Гб видео или 1320 фото. Камера очень быстро запускается и вы никогда не упустите своё фото


28.10.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень хороший фотоаппарат. Долго искала,что можно купить,после отказа от зеркального фотоаппарата и выбрала именно этот. До этого был тоже Canon, но после падения рубля поняла,что хобби фотография-выходит очень дорого,все новые объективы стоят космических денег. Выбор был еще и перед Сони М4, и новым Никоном,так как 4К мне не нужно,и платить в два раза дороже не захотела,а Никон выйдет х.з. когда,купила именно этот фотоаппарат.

Недостатки:
Возможно цена,была более рада,если бы стоил дешевле...Как и в любой другой покупке...
Долго искала где его можно купить, так как везде когда он появляется его сразу же раскупали, не знаю почему их так мало продают...странно...

Комментарий:
Легкий,всегда ношу с собой, и в карман можно положить и в сумку..зарядку держит очень долго... фотографии получаться светлые,четкие. Экран не подводил даже в солнечную погоду. Цвета естественные. В пост-обработке не нуждаются,мне нравиться качество,лучше чем у зеркалки с китовским объективом.( любит. уровня).
Если стоит выбор покупать или нет,я советую покупать,так как ни один телефон не даст таких фотографий. А за хорошее нужно платить...всем это известно.
Качество видео тоже на высоте.


28.10.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Светосильный объектив с неплохими фокусными, размер матрицы, размер самого фотика. Отличное качество видео. Фото в рав. Стаб, цепкий автофокус, зарядка аккумулятора в фотоаппарате от юсб, Программная начинка, куча ручных и автоматических настроек, съемка таймлапсов без лишних телодвижений. Сенсорный экран.

Недостатки:
Существенных недостатков не обнаружено.

Комментарий:
Фотографией увлекаюсь с детства, с некоторыми перерывами. Имею, помимо сабжа, Canon 6D с неплохим парком оптики и прочих приблуд типа штативов, вспышек и прочего. Так как, во первых, часто мотаюсь по России да и в отпуска катаюсь в теплые края, во вторых - сюжеты для съемок возникают внезапно, захотелось что-то более компактное, выдающее на выходе результат, максимально приближенный к фуллфрейму. Ну и, весьма желательны были GPS метки в эксифе, к которым я так привык в 6D.
Сабж не разочаровал, более того - свою зеркалку я отдал осваивать ребенку, ибо мои потребности он удовлетворяет на 99%. В плюсах, в принципе, все написал.


28.10.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень компактный, светосильный , с хорошей резкостью фотоаппарат. Энергоэффективность на высоте и быстрая готовность после включения к съёмке. Настоящий стрит- аппарат. Не нужно покупать объективы и таскать с собой.
Отклоняющаяся назад вспышка. Зарядка по USB от повербанка
и зарядки от смартфона. Управляется со смартфона и возможность делать селфи и снимать про себя видео.
Отличная стабилизация. Быстрый и цепкий автофокус.

Недостатки:
Его компактность является и достоинством и недостатком. В большой мужской руке трудно держать, но это исправляется приобретением рукоятки. Для женской руки будет самое то.

Комментарий:
Купил эту камеру 17.07. 2017 и начал тут же снимать, как на свою
старую мыльницу и тоже по началу расстроился. Но посмотрев в интернете много обзоров понял, что надо учиться снимать. Скачал мануал и настроил под себя камеру. Посмотрев обзор Майка Топтыгина на " 9" и "5" понял свои ошибки. И о чудо камера из замарашки превратилась в принцессу. Совет- если хотите хорошую автономность всегда выключайте камеру после съёмки, как свой смартфон. На одном аккумуляторе я снимал по 12 Гб видео или 1320 фото. Камера очень быстро запускается и вы никогда не упустите своё фото. А кто пишет, что камера снимает как " рыбий газ" пусть учит физику. Прижав до 6,3 - 7, 1 диафрагму всё становиться отлично. Учитесь снимать и удачных вам снимков. Для тех, кто говорит про "рыбий глаз" добавил миру.

Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7X Mark II - купить по цене 44230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...