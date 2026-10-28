МФУ лазерный Pantum BM4210DW A4 Duplex WiFi
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 330 руб.
В наличии
Код товара: 753619
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
27 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
10.6
Описание товара МФУ лазерный Pantum BM4210DW A4 Duplex WiFi
МФУ лазерный Pantum BM4210DW A4 Duplex WiFi
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 370 руб.6843 руб. в СплитМФУ лазерный HP LaserJet M236dw
-
В наличииЦена 28 260 руб. 130 060 руб.7065 руб. в СплитМФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4
-
В наличииЦена 28 970 руб.7243 руб. в СплитМФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
-
В наличииЦена 28 990 руб.7248 руб. в СплитМФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)
-
В наличииЦена 30 670 руб.7668 руб. в СплитМФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A)
-
В наличииЦена 30 820 руб.7705 руб. в СплитМФУ HP Color Laser MFP 178nw
-
В наличииЦена 30 860 руб.7715 руб. в СплитМФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, A...
-
В наличииЦена 31 500 руб.7875 руб. в СплитМФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A)
-
В наличииЦена 31 810 руб.7953 руб. в СплитМФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, A...
-
В наличииЦена 33 730 руб.8433 руб. в СплитМФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый...
-
В наличииЦена 34 320 руб.8580 руб. в СплитМФУ лазерное Canon i-Sensys MF664Cdw A4 Duplex WiFi белый
-
В наличииЦена 35 000 руб.8750 руб. в СплитМФУ Kyocera FS-1025MFP
МФУ лазерный Pantum BM4210DW A4 Duplex WiFi
МФУ лазерный Pantum BM4210DW A4 Duplex WiFi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 27330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM4210DW A4 Duplex WiFi