Function - Existenz (0666017339719) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Function
Альбом (сингл)
Existenz
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752557
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0666017339719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Function
Альбом (сингл)
Existenz
Жанр
Techno
Трек-лист
Sagittarius A (Right Ascension) - Function, Pleasure Discipline - Function, Ertrinken - Function, Growth Cycle (Feat. Robert Owens) - Function, Zahlensender - Function, The Approach - Function, Nylon Mood - Function, Alphabet City - Function, Don't Ask, Don't Tell - Function, No Entiendes - Function, Kurzstrecke - Function, Golden Dawn (Feat. Stefanie Parnow) - Function, Interdimensional Interferenc - Function, Distant Paradise - Function, Be (Feat. Robert Owens) - Function, Vampir - Function, D
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Function - Existenz (0666017339719) виниловая пластинка
Треклист
- Sagittarius A (Right Ascension) - Function
- Pleasure Discipline - Function
- Ertrinken - Function
- Growth Cycle (Feat. Robert Owens) - Function
- Zahlensender - Function
- The Approach - Function
- Nylon Mood - Function
- Alphabet City - Function
- Don't Ask, Don't Tell - Function
- No Entiendes - Function
- Kurzstrecke - Function
- Golden Dawn (Feat. Stefanie Parnow) - Function
- Interdimensional Interferenc - Function
- Distant Paradise - Function
- Be (Feat. Robert Owens) - Function
- Vampir - Function
- Downtown 161 - Function
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0666017339719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Function
Альбом (сингл)
Existenz
Жанр
Techno
Трек-лист
Sagittarius A (Right Ascension) - Function, Pleasure Discipline - Function, Ertrinken - Function, Growth Cycle (Feat. Robert Owens) - Function, Zahlensender - Function, The Approach - Function, Nylon Mood - Function, Alphabet City - Function, Don't Ask, Don't Tell - Function, No Entiendes - Function, Kurzstrecke - Function, Golden Dawn (Feat. Stefanie Parnow) - Function, Interdimensional Interferenc - Function, Distant Paradise - Function, Be (Feat. Robert Owens) - Function, Vampir - Function, D
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Треклист
- Sagittarius A (Right Ascension) - Function
- Pleasure Discipline - Function
- Ertrinken - Function
- Growth Cycle (Feat. Robert Owens) - Function
- Zahlensender - Function
- The Approach - Function
- Nylon Mood - Function
- Alphabet City - Function
- Don't Ask, Don't Tell - Function
- No Entiendes - Function
- Kurzstrecke - Function
- Golden Dawn (Feat. Stefanie Parnow) - Function
- Interdimensional Interferenc - Function
- Distant Paradise - Function
- Be (Feat. Robert Owens) - Function
- Vampir - Function
- Downtown 161 - Function
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Function - Existenz (0666017339719) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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