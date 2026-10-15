Four Tet - Three (5051142068002) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
Three
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752553
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Характеристики
Бренд
Text Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
[5051142068002]
Barcode
Text
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
Three
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Loved, Gliding Through Everything, Storm Crystals, Daydream Repeat, Skater, 31 Bloom, So Blue, Three Drums
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Four Tet - Three (5051142068002) виниловая пластинка
Треклист
- Loved
- Gliding Through Everything
- Storm Crystals
- Daydream Repeat
- Skater
- 31 Bloom
- So Blue
- Three Drums
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Бренд
Text Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
[5051142068002]
Barcode
Text
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
Three
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Loved, Gliding Through Everything, Storm Crystals, Daydream Repeat, Skater, 31 Bloom, So Blue, Three Drums
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Треклист
- Loved
- Gliding Through Everything
- Storm Crystals
- Daydream Repeat
- Skater
- 31 Bloom
- So Blue
- Three Drums
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Four Tet - Three (5051142068002) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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