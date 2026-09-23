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Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка

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Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 1
Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 2
Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 3
Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 4
Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 5
Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sam Smith
Альбом (сингл)
Gloria
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 1
  • Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 2
  • Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 3
  • Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 4
  • Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 5
  • Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599086
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445856602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sam Smith
Альбом (сингл)
Gloria
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love Me More, No God, Hurting Interlude, Lose You, Perfect, Unholy, How To Cry, Six Shots, Gimme, Dorothys Interlude, Im Not Here To Make Friends, Gloria, Who We Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Me More, No God, Hurting Interlude, Lose You, Perfect, Unholy, How To Cry, Six Shots, Gimme, Dorothys Interlude, Im Not Here To Make Friends, Gloria, Who We Love

Отзывы о товаре Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445856602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sam Smith
Альбом (сингл)
Gloria
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love Me More, No God, Hurting Interlude, Lose You, Perfect, Unholy, How To Cry, Six Shots, Gimme, Dorothys Interlude, Im Not Here To Make Friends, Gloria, Who We Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Me More, No God, Hurting Interlude, Lose You, Perfect, Unholy, How To Cry, Six Shots, Gimme, Dorothys Interlude, Im Not Here To Make Friends, Gloria, Who We Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sam Smith - Gloria (0602445856602) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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