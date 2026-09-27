Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Never Say Die!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 617517
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Never Say Die!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Say Die, Johnny Blade, Junior's Eyes, A Hard Road, Shock Wave, Air Dance, Over To You, Breakout, Swinging The Chain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Say Die, Johnny Blade, Junior's Eyes, A Hard Road, Shock Wave, Air Dance, Over To You, Breakout, Swinging The Chain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Never Say Die!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Say Die, Johnny Blade, Junior's Eyes, A Hard Road, Shock Wave, Air Dance, Over To You, Breakout, Swinging The Chain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Say Die, Johnny Blade, Junior's Eyes, A Hard Road, Shock Wave, Air Dance, Over To You, Breakout, Swinging The Chain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка