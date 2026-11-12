Портативная колонка Sony ULT Field 3 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 3 Black
Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 изготовлена в корпусе черного цвета. Аудиосистема представлена в формате 1.1. Она состоит из двух динамиков: высокочастотного диаметром 20 мм и низкочастотного на 86 мм. Это позволяет устройству передавать чистый вокал и глубокий бас. Колонка воспроизводит частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Он полностью покрывает весь спектр звуков, слышимых человеческим ухом. Устройство работает от встроенного литий-ионного аккумулятора. Время автономного функционирования колонки – до 24 часов на одном заряде. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки. Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 подключается к источникам аудиосигнала по беспроводному протоколу Bluetooth. Благодаря функции TWS устройство можно объединить с другой такой же моделью и создать беспроводную стереопару. Поддержка профилей A2DP, AVRCP, HFP, HSP и SPP обеспечивает стабильную связь с источником аудио. Технология Google Fast Pair позволяет подключать колонку к устройствам на ОС Android в 1 клик. Модель можно использовать как внешний аккумулятор для подзарядки смартфонов и другой техники.
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