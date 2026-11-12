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Портативная колонка Sony ULT Field 3 Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Sony ULT Field 3 Black

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Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 1
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 2
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 3
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 4
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 5
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 6
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 7
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 8
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
1.1
Мощность, Вт
27
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 1
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 2
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 3
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 4
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 5
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 6
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 7
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 8
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752043
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Характеристики

Бренд
SONY
Цвет
черный
Особенности
объединение в стереопару
Звук
1.1
Мощность, Вт
27
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
86
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5200
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
256x113x79 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х11
Вес, кг.
1500

Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 3 Black

Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 изготовлена в корпусе черного цвета. Аудиосистема представлена в формате 1.1. Она состоит из двух динамиков: высокочастотного диаметром 20 мм и низкочастотного на 86 мм. Это позволяет устройству передавать чистый вокал и глубокий бас. Колонка воспроизводит частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Он полностью покрывает весь спектр звуков, слышимых человеческим ухом. Устройство работает от встроенного литий-ионного аккумулятора. Время автономного функционирования колонки – до 24 часов на одном заряде. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки. Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 подключается к источникам аудиосигнала по беспроводному протоколу Bluetooth. Благодаря функции TWS устройство можно объединить с другой такой же моделью и создать беспроводную стереопару. Поддержка профилей A2DP, AVRCP, HFP, HSP и SPP обеспечивает стабильную связь с источником аудио. Технология Google Fast Pair позволяет подключать колонку к устройствам на ОС Android в 1 клик. Модель можно использовать как внешний аккумулятор для подзарядки смартфонов и другой техники.

Отзывы о товаре Портативная колонка Sony ULT Field 3 Black




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Характеристики
Бренд
SONY
Цвет
черный
Особенности
объединение в стереопару
Звук
1.1
Мощность, Вт
27
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
86
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5200
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
256x113x79 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 изготовлена в корпусе черного цвета. Аудиосистема представлена в формате 1.1. Она состоит из двух динамиков: высокочастотного диаметром 20 мм и низкочастотного на 86 мм. Это позволяет устройству передавать чистый вокал и глубокий бас. Колонка воспроизводит частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Он полностью покрывает весь спектр звуков, слышимых человеческим ухом. Устройство работает от встроенного литий-ионного аккумулятора. Время автономного функционирования колонки – до 24 часов на одном заряде. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки. Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 подключается к источникам аудиосигнала по беспроводному протоколу Bluetooth. Благодаря функции TWS устройство можно объединить с другой такой же моделью и создать беспроводную стереопару. Поддержка профилей A2DP, AVRCP, HFP, HSP и SPP обеспечивает стабильную связь с источником аудио. Технология Google Fast Pair позволяет подключать колонку к устройствам на ОС Android в 1 клик. Модель можно использовать как внешний аккумулятор для подзарядки смартфонов и другой техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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