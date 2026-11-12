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Наушники Realme Buds T200 Green купить с доставкой в Москве
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Наушники Realme Buds T200 Green

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Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 1
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 2
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 3
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 4
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 5
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 6
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 7
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 8
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 9
Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 1
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 2
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 3
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 4
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 5
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 6
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 7
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 8
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 9
  • Наушники Realme Buds T200 RMA2410 Зеленый (Green) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752011
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
зеленый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
20

Описание товара Наушники Realme Buds T200 Green

Полностью беспроводные наушники в оригинальном зеленом оттенке станут свежим и заметным аксессуаром в вашей коллекции. Этот цвет отлично гармонирует со спортивным и уличным стилем одежды. Компактный кейс легко помещается в небольшой карман, а сами наушники радуют эргономичной формой и невесомостью. Хорошая изоляция от внешних звуков помогает сфокусироваться на любимых треках во время пробежки на свежем воздухе или поездки в общественном транспорте.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds T200 Green




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
зеленый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Полностью беспроводные наушники в оригинальном зеленом оттенке станут свежим и заметным аксессуаром в вашей коллекции. Этот цвет отлично гармонирует со спортивным и уличным стилем одежды. Компактный кейс легко помещается в небольшой карман, а сами наушники радуют эргономичной формой и невесомостью. Хорошая изоляция от внешних звуков помогает сфокусироваться на любимых треках во время пробежки на свежем воздухе или поездки в общественном транспорте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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